Funceme emite aviso de chuvas intensas para todo o Ceará

Chuvas intensas podem ocorrer em todas as regiões do Ceará até a tarde de hoje, 19. O aviso foi divulgado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

No Noroeste e no Sul do Estado, as chuvas têm 41% a 70% de probabilidade de serem intensas. Conforme a instituição, não se descarta a possibilidade de descargas elétricas e rajadas de vento.

Já a probabilidade para chuvas intensas no Litoral, incluindo Fortaleza, é de 20 a 40%. Deve haver aumento na nebulosidade em todo o Estado.

As chuvas são causadas pela presença de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), uma área de baixa pressão no alto da atmosfera que influencia no tempo instável e ventos fortes.

Devido às chuvas, a maior parte do litoral de Fortaleza está imprópria para banho de mar neste fim de semana. Apenas quatro trechos, dos 33 observados, estão indicados para os banhistas. A informação foi divulgada no boletim de balneabilidade divulgado na sexta-feira, 17, pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace).

Estão próprias para banho a Praia do Futuro, no trecho da rua Clóvis Mota, em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiros Militares; a Praia da Abreulândia, no trecho da rua Teófilo Ramos; e a Praia de Iracema, no trecho da avenida Almirante Tamandaré, próximo à Ponte Metálica.

De acordo com o gestor ambiental da Semace, Lincoln Davi, o alto número de pontos impróprios para banho está relacionado às chuvas intensas ocorridas nos últimos dias. (Alexia Vieira e Estela Félix, especial para O POVO)