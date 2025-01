O recuo do Governo sobre a fiscalização do Pix

Foto: design op capa_

Onda de desinformação, temor no comércio e uso político da resolução estão por trás do recuo do Governo Federal em revogar a fiscalização de transações financeira. Na última quarta-feira, a Receita Federal anunciou a revogação da Instrução Normativa nº 2.219, que colocava uma lupa sobre movimentações de Pix a partir de R$ 5 mil para pessoas físicas e R$ 15 mil para pessoas jurídicas. A norma, que já havia sido destaque no O POVO do dia 11 de janeiro, voltou à manchete da publicação na quinta-feira, 16. No anúncio, o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, citou a manipulação de informações por "pessoas inescrupulosas" e adiantou que outro ato será submetido à tramitação no Congresso.