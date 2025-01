Prefeito Evandro visita áreas de risco para alagamento

Foto: Beatriz Boblitz/ PMF/ Divulgação COMITIVA com Evandro visita comunidades

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), visitou áreas de risco para alagamentos na manhã de ontem, 18. As comunidades ficam nos bairros Autran Nunes, Genibaú, Granja Portugal e Conjunto Esperança.

As localidades são próximas à foz do rio Maranguapinho e enfrentam riscos frequentes de alagamentos. O prefeito destacou que a gestão iniciou a limpeza de canais, mananciais e ruas para minimizar os efeitos do período chuvoso.

"Aqui, às margens do Maranguapinho, já iniciamos a limpeza há cerca de uma semana e continuaremos com esse trabalho até melhorar as condições de vida da comunidade. Vamos realizar ações semelhantes em toda Fortaleza", afirmou Evandro.

Na quarta-feira, 15, o prefeito visitou outras localidades afetadas pelas chuvas, como o Poço da Draga, na Praia de Iracema; Saporé, no Mucuripe; e as comunidades Sardinha e Serviluz, ambas no bairro Cais do Porto. (Alexia Vieira)