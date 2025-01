Azul nega fim da operação Juazeiro do Norte, mas há relatos de falta de voos

Foto: Aurelio Alves Azul Linhas Aéreas não tem oferta de voos diretos entre Juazeiro do Norte com destino a Fortaleza e Recife a partir de 10 de março

A Azul Linhas Aéreas informou que continuará operando normalmente no Aeroporto de Juazeiro do Norte. A afirmação foi feita após usuários reclamarem da falta de opções sem escalas ligando a cidade a Fortaleza e Recife após 9 de março.

A companhia aérea esclarece que "a informação não procede" e que segue operando no Cariri.

Nas redes sociais, clientes seguem se queixando da falta de opções e remarcações do roteiro de viagens já adquiridas, incluindo paradas.

Apesar de negar o fim da rota, o site da Azul não disponibilizava passagens de Juazeiro do Norte a Fortaleza e Recife a partir do dia 10 de março, em busca feita na tarde deste domingo, 19 de janeiro, pela reportagem da Rádio O POVO CBN Cariri. A companhia ainda não se pronunciou sobre esse fato.

As opções para Fortaleza e Recife são operadas pelo ATR 72-600, com capacidade para 74 passageiros, sendo as únicas alternativas de ligação direta do interior cearense para duas importantes capitais do Nordeste.

Além das frequências regionais, a Azul também oferta voo direto diariamente de Juazeiro do Norte para o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, com o Airbus A320neo, capaz de acomodar até 174 viajantes.

