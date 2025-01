Foto: IHF/ Divulgação Brasil supera início ruim, bate os EUA e se classifica para a 2ª fase do Mundial de handebol

A seleção brasileira masculina avançou para a segunda fase do Mundial de Handebol. Neste domingo, o Brasil bateu os Estados Unidos por 31 a 24, em Oslo, na Noruega. O duelo foi válido pelo Grupo E.

O time brasileiro estreou no Mundial com uma grande vitória por 29 a 26 sobre a Noruega. Já na segunda rodada, o Brasil foi superado por Portugal por 30 a 26. A equipe brasileira precisava de apenas um empate contra os EUA neste domingo para se classificar.

O Brasil teve uma atuação ruim no primeiro tempo da partida. A seleção brasileira encontrou muitas dificuldades para superar a marcação dos norte-americanos, tendo aproveitamento baixo nos arremates para gol. Os Estados Unidos, mais eficazes, foram para o intervalo vencendo por 12 a 10.

A equipe brasileira voltou mais ligada para o segundo tempo, melhorando, sobretudo, o desempenho ofensivo. O cenário ficou favorável para o Brasil depois da expulsão de Andrew Donlin, pivô dos Estados Unidos, por desferir uma cotovelada. O time brasileiro passou a se impor, virou o marcador e abriu larga vantagem, confirmando a vitória sem sustos.

Agora, os três primeiros colocados do grupo E - Brasil, Portugal e Noruega - se juntarão aos três primeiros colocados do grupo F, que é composto por Chile, Espanha, Japão e Suécia.

Nesta segunda fase do Mundial, as duas primeiras seleções de cada chave avançam para as quartas de final do torneio. Os resultados do Brasil diante de Noruega e Portugal são levados em conta na próxima etapa da competição.

A melhor campanha do Brasil no Mundial masculino de handebol foi em 2019, quando o País terminou na nona colocação. Na última edição do torneio, em 2023, a equipe brasileira chegou à segunda fase e terminou em 17º lugar.