Ceará tem cinco açudes sangrando e volume total chega a 43,51%

Cinco açudes do Ceará atingiram a capacidade máxima e estão sangrando nesta semana, de acordo com dados do Portal Hidrológico da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh). A companhia monitora 157 reservatórios em todo o Estado. A média geral de armazenamento nos açudes do Ceará é de 43,51%.

Entre os açudes que chegaram ao limite, o Arrebita, localizado no município de Forquilha, alcançou 18,53 milhões de metros cúbicos (m³) pelo terceiro ano consecutivo. Já o açude Forquilha, também situado na cidade que leva o mesmo nome, ultrapassou a marca de 50,13 milhões m³ pelo terceiro ano consecutivo. Este reservatório abastece a sede municipal, comunidades próximas e indústrias da região.

Outro destaque é o açude Caldeirões, em Saboeiro, que superou 1,24 milhão m³ pelo quinto ano seguido. O reservatório pertence à bacia do Alto Jaguaribe, uma das mais relevantes do Estado.

Em Miraíma, o açude São Pedro Timbaúba atingiu 15,77 milhões de metros cúbicos pelo nono ano consecutivo. Já em Palmácia, o açude Germinal alcançou 2,11 milhões m³, garantindo o abastecimento tanto da sede municipal quanto de localidades como Timbaúba e Canadá. Esse reservatório também pode atender usuários do rio Pacoti, desde que haja anuência da Comissão Gestora do açude.

Além dos cinco açudes que estão sangrando, o açude Patos registra 97,9% de sua capacidade, enquanto o Jenipapo, na Meruoca, também apresenta volume superior a 90%. Em contrapartida, 36 reservatórios permanecem com menos de 30% de suas capacidades totais.