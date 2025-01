Ceará abre licitação internacional para estradas com empréstimo de US$ 150 mi

Foto: Samuel Setubal ESTRADAS serão recuperadas no Ceará

Está aberta a licitação internacional no âmbito do Programa de Qualificação da Infraestrutura Rodoviária (InfraRodoviária Ceará) para obras na extensão de 76,39 km de rodovias estaduais.

Para a melhoria das estradas cearenses, o Governo do Estado solicitou um empréstimo no montante de US$ 150 milhões (R$ 907 milhões na cotação de R$ 6,05) junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

O recurso é para ser aplicado, em parte, em pagamentos decorrentes do contrato para restauração.

Conforme publicado no Diário Oficial do Estado na noite de segunda-feira, 20, a licitação se refere à qualificação das três rodovias dos lotes I, II e III, respectivamente:



Como é internacional, o edital está aberto a todos os concorrentes oriundos de países elegíveis do Banco.

A Superintendência de Obras Públicas (SOP-CE), responsável pelo programa, frisa que quem quiser participar pode consultar o edital e seus anexos no site oficial do Governo do Estado para divulgação de licitações, no Sistema de Gestão Governamental por Resultado (S2GPR) – Licitaweb.

O acesso também pode ser realizado por meio do endereço www.seplag.ce.gov.br ou o documento pode ser adquirido gratuitamente mediante apresentação de um pen drive ou CD virgem na Comissão Central de Concorrências (CCC), na avenida Dr. José Martins Rodrigues, 150 – Centro Administrativo Bárbara de Alencar, bairro Edson Queiroz.



Ainda são disponibilizados para contato os números (85) 3459.6374, (85) 3459.6376 e o fax (85) 3459 6379, além do e-mail: ccc@pge.ce.gov.br.

As propostas deverão ser entregues na CCC até as 9h30min do dia 28 de fevereiro deste ano, acompanhadas de garantia de proposta nos seguintes valores:

Lote I – R$ 470.000

R$ 470.000 Lote II – R$ 470.000

R$ 470.000 Lote III – R$ 800.000

As ofertas serão abertas imediatamente após a apresentação, na presença dos interessados que desejarem assistir à cerimônia de abertura.

É permitido o envio de proposta individualmente ou como participante de uma joint-venture "Na modalidade joint venture, as empresas participantes podem firmar uma parceria contratual ou criar uma empresa nova. Os consórcios, em geral, são formados por empresas do mesmo ramo para participar de licitações públicas, compras coletivas, dentre outros projetos específicos." ou consórcio.

