Embaixador vai presidir a COP-30

Foto: João Risi / SEAUD / PR 21.01.2025 - Embaixador André Corrêa do Lago presidente da COP 30 no Palácio do Planalto. Brasília - DF. Foto: João Risi / SEAUD / PR

Após meses de indecisão, o governo federal anunciou ontem, 21, o embaixador André Aranha Corrêa do Lago para a presidência da Cúpula do Clima da ONU (COP-30), que será realizada em Belém, em novembro. Desde que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assumiu o mandato em 2023, o embaixador ocupa o cargo de secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores, liderando as negociações do País nas últimas conferências do Clima, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos (2023); e Baku, no Azerbaijão (2024). (Agencia Estado)