Primeira mulher à frente da Guarda Municipal de Fortaleza é empossada: "Momento histórico"

Foto: FERNANDA BARROS A inspetora Cristiane Fernandes foi empossada diretora geral da Guarda Municipal

Ocorreu, nesta quarta-feira, 22, a cerimônia de Passagem de Comando da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF). Em um gesto histórico, Cristiane Fernandes assumiu o cargo de diretora geral do órgão. Ela é a primeira mulher a ficar à frente da função na entidade, que já tem mais de seis décadas.

Evento aconteceu na sede da instituição, localizada no bairro Messejana, e reuniu personalidades como o prefeito Evandro Leitão (PT), a vice-prefeita, Gabriella Aguiar (PSD), o ex-diretor da guarda, Rômulo Reis, o secretário da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã (Sesec), Márcio Oliveira, entre outros.

Cristiane está na guarda desde 2003 e acumula passagens relevantes no órgão, com atuação no Pelotão de Ronda Preventiva Escolar (ROPE) e na Coordenadoria das Inspetorias Cidadãs (Coinsp).

Mas a função mais importante assume agora, como primeira diretora da instituição, que com 65 anos de história nunca havia sido liderada por uma mulher. A frente do órgão, ela já demostra representatividade.

"Esse é um momento histórico e representa o fortalecimento da nossa instituição e o reflexo de uma gestão comprometida com a evolução da nossa sociedade. A emoção que sinto nesse momento é indescritível. E mais do que uma conquista pessoal e profissional, este é o marco para todas as mulheres. E peço, mulheres, que lembrem, as barreiras dos desafios podem ser grandes, mas não são intransponíveis", destacou em discurso feito na ocasião, visivelmente emocionada.

Para a gestão, Cristiane apontou que deseja realizar ações "onde o efetivo se aproprie do território de Fortaleza, sabendo onde se faz mais necessário a presença da guarda, falando com a comunidade e descobrindo formas de trabalhar integrado com as outras forças de segurança".

FORTALEZA-CE, BRASIL, 22-01-2025: Posse da diretora da Guarda Municipal, Cristiane Fernandes, com a presença do prefeito Evandro Leitão. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Evandro citou o reconhecimento ao profissionalismo da nova diretora. "(É uma forma) de dizer que a mulher tem capacidade, tem competência, tem liderança para estar a frente de uma instituição como a guarda municipal de fortaleza", destacou.

Na solenidade, a vice Gabriella Aguiar, que é também secretária Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Capital, fez um gesto simbólico ao reunir na frente do palco todas as mulheres que estavam presentes, frisando a importância da "diversidade".

Momento inspirou outras mulheres que atuam na guarda, e que assistiram posse. "As instituições de segurança pública são consideradas majoritariamente masculina, um ambiente masculino que querendo ou não influencia nessas dinâmicas, no sentido das decisões que, às vezes, podem não contemplar toda a diversidade. Portanto é muito importante que finalmente tenha ocorrido uma liderança diferente, com nova perspectiva", frisa Mirela Peixoto, que está a serviço na instituição há oito meses.

Já a guarda Ivanaide Marçal está há 12 anos na instituição e se emocionou ao ver em sua frente algo que nunca havia presenciado em sua história. "Estou altamente emocionada com essa situação. Ela está onde ela está porque ela conquistou esse patamar. É uma mulher guerreira e eu tenho toda a esperança de uma gestão com sucesso, por olhar pelas mulheres, né? Isso é incrível, vai ficar pra história", apontou.

Prefeitura vai entregar unidade da guarda em julho

Durante evento, o prefeito Evandro Leitão afirmou ainda que irá entregar, no dia 10 de julho próximo, a unidade da Guarda Municipal, no bairro Jovita Feitosa.

"Todas as obras da prefeitura estão paradas porque não teve um planejamento, porque simplesmente tomaram decisões sem estratégias, sem planejamento, sem pensar, e eu não farei isso", apontou ainda, em critica a gestão do ex-prefeito José Sarto (PDT).

Ele também anunciou o cronograma de chamamento dos 508 servidores que foram nomeados em dezembro último e disse estar analisando outras questões, como as promoções represadas.

Convocação de 160 servidores para a Guarda Municipal de Fortaleza ocorre em fevereiro

Os 508 servidores que foram nomeados em dezembro último para compor a Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) serão convocados em três etapas. No dia 1° de fevereiro próximo serão chamados 160 profissionais. Já os outros dois chamamentos devem acontecer no primeiro e segundo semestre de 2026.

Anúncio foi feito pelo prefeito do Município, Evandro Leitão (PT), nesta quarta-feira, 22, durante cerimônia de posse de Cristiane Fernandes, primeira mulher a assumir o cargo de Diretora Geral da GMF.

Os servidores foram nomeados em dezembro último, ainda na gestão de José Sarto (PDT). Na ocasião, foram designados 508 profissionais para a Guarda Municipal e 38 enfermeiros para reforçar o atendimento no Instituto Doutor José Frota (IJF), que viveu uma crise devido a falta de insumos e equipamentos.

Na solenidade de hoje, Leitão chamou a atitude de Sarto de "irresponsável", afirmando que o pedetista, que fez nomeação no fim de seu mandato, realizou ação para "prejudicar a gestão que iria assumir".

Dessa forma, ele pontuou que de maneira "responsável" e evitando "maiores problemas no equilíbrio fiscal de Fortaleza" ele iria fazer a convocação desses profissionais em três etapas.

A primeira ocorre no dia 1° de fevereiro deste ano, quando 160 servidores serão convocados. Já no dia 1° de janeiro de 2026 serão chamados mais 160 profissionais.

O chamamento de outros 188 guardas vai ocorrer em agosto do mesmo ano. "Eu trabalho dessa forma, não tem enrolação, não tem subterfúgio, é de forma transparente", destacou o petista na ocasião.