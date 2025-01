Vagas de emprego estão disponíveis no app da Carteira de Trabalho; entenda

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Até o momento, 81 milhões de trabalhadores já baixaram e acessaram o aplicativo da carteira de trabalho digital

Os serviços do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital) foram atualizados e ampliados e, a partir de agora, os trabalhadores podem consultar também as vagas de emprego disponíveis nas agências do Sistema Nacional de Emprego (Sine).

O serviço está disponível gratuitamente para smartphones Android na Play Store e para aparelhos iPhone na App Store. Essa nova funcionalidade substituiu o antigo aplicativo do Sine Fácil.

A CTPS Digital é o serviço mais utilizado do Governo Federal, com mais de 724 milhões de acessos em 2024. Até o momento, 81 milhões de trabalhadores já baixaram e acessaram o aplicativo.

Além da intermediação de mão de obra, estão disponíveis na CTPS os serviços de:

contratos de trabalho vigente

outros vínculos de trabalho anteriores

apoio financeiro

abono salarial

seguro-desemprego

benefício emergencial

notificações

qualificação profissional

canal de denúncias trabalhistas

extratos do Caged e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)

Como funciona a notificação de vagas?

O trabalhador é notificado via aplicativo toda vez que surgir uma vaga de emprego, conforme o perfil profissional e endereço residencial informados pelo usuário.

Para ter acesso a esse serviço, é necessário baixar o aplicativo da CTPS Digital, gratuitamente, na loja virtual de dispositivos iOS e Android.

Instalado o app, o trabalhador terá acesso às ofertas de emprego clicando no ícone “maleta” localizado na barra inferior ou na aba “emprego” no menu de opções.

Após a instalação, é necessário atualizar as informações pessoais e objetivos profissionais. A partir daí, é possível consultar em “vagas de emprego” se há alguma oportunidade conforme o perfil informado.

Caso tenha alguma vaga de interesse, basta selecionar e acompanhar os passos seguintes em “processos seletivos”.

A plataforma pelo celular pode ser acessada via login único no Gov.br. Outra opção é acessar pelo website Carteira de Trabalho Digital – Portal Emprega Brasil.

