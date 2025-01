Pré-Carnaval

Programação

de abertura

Sexta-feira, 31 de janeiro

Jorge Aragão

Luxo da Aldeia

Sábado, 1º de fevereiro

Solange Almeida

Domingo, 2 de fevereiro

Mart'nália com Blocos Camaleões da Vila, Baqueta Clube de Ritmistas, Bonde Batuque e Unidos da Cachorra

POLOS DO PRÉ

7 a 9 de fevereiro: Praça do Ferreira, Mercado dos Pinhões, Mocinha, Praia de Iracema, Benfica, Praça do Mirante, Polo de Lazer da Sgt. Hermínio, Praça da Lagoa de Messejana, Passeio Público, Raimundo do Queijo

14 a 16 de fevereiro: Praça do Ferreira, Mercado dos Pinhões, Mocinha, Praia de Iracema, Benfica, Vila do Mar, Praça Santa Cecília, Praça Cidade 2000, Passeio Público, Raimundo do Queijo

21 a 23 de fevereiro: Praça do Ferreira, Mercado dos Pinhões, Mocinha, Praia de Iracema, Benfica: Praça do Cuca José Walter, Praça do Conjunto Palmeiras, Polo de Lazer do Conjunto Esperança, Passeio Público, Raimundo do Queijo, Mercado da Aerolândia