Baturité terá nova unidade do Sine/IDT

Foto: Samuel Setubal Até 2019, haviam 32 unidades do Sine/IDT no Estado. Porém, atualmente, só existem 18. Na imagem, fachada do IDT/SINE Centro, em Fortaleza

O município de Baturité, no Ceará, terá uma nova unidade do Sistema Nacional de Emprego (Sine), do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT). A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE).

Após mais de cinco anos do fechamento da sua antiga sede, o movimento faz parte de uma reestruturação, conforme explicou o secretário do Trabalho, Vladson Viana, ao O POVO. Até 2019, haviam 32 unidades do Sine/IDT no Estado. Porém, atualmente, só existem 18.

"Com a extinção do Ministério do Trabalho e Emprego e o corte do custeio pelo Governo Federal, tivemos que fechar essas unidades. Para recompor essa rede de atendimento, estamos estabelecendo parcerias com os municípios para a reabertura."

Ao todo, são esperados cerca de 12 mil atendimentos por ano e o empreendimento estará localizado na Avenida Francisco Braga Filho, S/N, no Bairro Conselheiro Estelita.

No caso de Baturité, o procedimento já está na fase final. No entanto, Vladson Viana afirmou que ainda não tem uma data de inauguração nem estimativa de investimento.

"A prefeitura está cedendo toda a estrutura física, inclusive os profissionais, e nós fazemos o treinamento dessa equipe que realizará o atendimento. Além disso, habilitamos a equipe junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, pois eles operarão sistemas confidenciais e devem cumprir a LGPD. Eles terão a competência de habilitar o seguro-desemprego, entre outras atividades", ressalta.

Também destacou a importância do serviço. "Com essa retomada, esperamos que um conjunto de oportunidades, antes direcionadas a outras cidades ou regiões, possa ser absorvido pelos trabalhadores de Baturité e das redondezas."

Outra cidade interessada na reabertura, segundo o secretário do Trabalho, é Crato, na região do Cariri. Além disso, Morada Nova e Canindé já realizaram todo o procedimento.

Em 2019, foram fechadas 14 unidades. Foram elas: Barbalha, Baturité, Camocim, Canindé, Cascavel, Crato, Maranguape, Morada Nova, Pacajus, Pacatuba, Quixeramobim, Russas, Tauá e Ubajara.

