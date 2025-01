Latam amplia número de voos

Foto: Samuel Setubal Para o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, a rota passará de 20 voos semanais para 27

A companhia aérea Latam ampliará a frequência de voos de Fortaleza para três capitais brasileiras: São Paulo, São Luís e Teresina. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 24, pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), por meio de suas redes sociais.



Para o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, a rota passará de 20 voos semanais para 27. Já em São Luís, capital do Maranhão, a alta será de sete para dez. Por fim, a frequência de Teresina, do Piauí, será expandida de sete para 11 voos durante a semana.

"Isso representa fortalecimento do turismo e mais possibilidades de novos negócios. Continuaremos empenhados em trazer mais rotas aéreas para o nosso Ceará", afirmou Elmano.

Governo teve reunião com companhias aéreas para ampliar voos

No início de janeiro, inclusive, o secretário do Turismo, Eduardo Bismarck, se reuniu com executivos das maiores companhias nacionais. Um dos encontros foi com o CEO da Latam no Brasil, Jerome Cadier.

Na pauta, a discussão abordou estratégias para ampliar o tráfego de aeronaves nos aeroportos cearenses, de forma a aumentar o fluxo de turistas no Estado.

Outro ponto explorado nos encontros foi a busca por parcerias que permitam a criação de campanhas promocionais conjuntas, para atrair mais visitantes durante o ano inteiro.

Conforme o secretário explicou à época, a ampliação da malha aérea é uma prioridade para o Governo do Ceará, que busca estimular o turismo e fortalecer a economia local.



“Estamos trabalhando para tornar o Ceará ainda mais acessível a turistas de todas as partes do Brasil e do mundo. A ampliação dos voos é uma medida fundamental para fortalecer nossa posição como um destino turístico de excelência”, destacou.



