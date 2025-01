Trump ameaça deportar 1,4 mi

Foto: Anna Moneymaker / Getty Images via AFP O presidente dos EUA, Donald Trump, fala com repórteres após assinar uma série de ordens executivas no Salão Oval da Casa Branca em 23 de janeiro de 2025 em Washington, DC. Trump assinou uma série de ordens executivas referentes a questões como criptomoeda, inteligência artificial e clemência para ativistas antiaborto. Anna Moneymaker/Getty Images/AFP

O governo de Donald Trump deu aos agentes de imigração poder de deportar cerca de 1,4 milhão de pessoas que entraram nos EUA de forma legal ou sob autorização temporária, em programas da era Biden. Segundo memorando obtido pelo New York Times, a medida coloca em risco inclusive imigrantes que fugiram de zonas de guerra. A diretriz, assinada pelo secretário interino de Segurança Interna, Benjamine Huffman, concede aos agentes do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE, na sigla em inglês) um poder sem precedentes para agilizar as deportações, driblando os tribunais de imigração. (Agência Estado)