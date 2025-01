O Brasil três vezes no Oscar

Foto: design op capa 2401

O anúncio dos indicados para a maior premiação do cinema mundial virou Copa do Mundo para o Brasil. Depois do prêmio de Melhor Atriz de Drama no Globo de Ouro, Fernanda Torres agora concorre ao Oscar 2025 por sua atuação como Eunice Paiva no filme "Ainda Estou Aqui". A obra de Walter Salles que retrata a ditadura militar brasileira também foi indicada como Melhor Filme de Língua Estrangeira e Melhor Filme, feito inédito para um filme brasileiro. A façanha verde e amarela ganhou destaque de manchete e página especial do Vida&Arte na edição do O POVO de sexta-feira, 24.