Fernanda Torres ganha prêmio de melhor atriz no Satellite Awards

A atriz Fernanda Torres foi premiada como Melhor Atriz em Filme de Drama no Satellite Awards 2025, realizado neste domingo, 26. A performance em “Ainda Estou Aqui” superou concorrentes como Angelina Jolie ("Maria"), Lily-Rose Depp ("Nosferatu"), Nicole Kidman ("Babygirl"), Saoirse Ronan ("The Outrun") e Tilda Swinton ("O Quarto ao Lado").

O longa, inspirado na vida de Eunice Paiva, também foi indicado na categoria de Melhor Filme Internacional, mas perdeu para "Waves". A obra narra a busca incansável de Eunice, interpretada por Fernanda Torres e Fernanda Montenegro em diferentes fases da vida, pela verdade sobre o desaparecimento de seu marido, Rubens, vivido por Selton Mello.

O Satellite Awards, organizado pela International Press Academy (IPA), é uma das principais premiações do entretenimento, reconhecendo talentos do cinema, televisão e novas mídias desde 1996.

Fernanda Torres é destaque em premiações internacionais

Fernanda Torres já havia feito história no início de janeiro, ao vencer o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama, sendo a primeira brasileira a alcançar tal feito. Ela desbancou nomes como Nicole Kidman ("Babygirl"), Angelina Jolie ("Maria Callas"), Kate Winslet ("Lee"), Tilda Swinton ("O Quarto ao Lado") e Pamela Anderson ("The Last Showgirl").

Agora, a atriz disputa o Oscar 2025 de Melhor Atriz, enquanto “Ainda Estou Aqui" obteve indicações nas categorias de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional.

Na premiação Fernanda concorrerá com as atrizes Demi Moore ("A Substância"), Mikey Madison ("Anora"), Karla Sofía Gascón ("Emilia Pérez") e Cynthia Erivo ("Wicked"). A cerimônia do Oscar está marcada para o dia 2 de março em Los Angeles.