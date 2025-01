MEC atrasa e divulgação do Sisu será hoje

O resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) não foi divulgado nesse domingo, 26, data prevista segundo calendário do Ministério da Educação (MEC). Quase meia-noite, o órgão publicou que a divulgação será feita ao longo desta segunda-feira, 27.

Segundo o MEC, "as equipes técnicas da Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação seguem trabalhando na finalização dos resultados".

O horário exato de divulgação dos resultados da primeira chamada não foi informado pelo MEC. Questionada pelo O POVO sobre a demora, a assessoria de imprensa do órgão frisou que não há atraso para a divulgação, considerando que não havia hora específica.

Contudo, alguns participantes relatam que, na página individual a que cada um tem acesso, havia a informação de que o resultado sairia às 9 horas deste domingo.

Em 2024, a lista da chamada regular foi publicada às 18 horas, enquanto em 2023, saiu logo no início da manhã.

Este ano, o programa irá ofertar mais de 261 mil vagas para estudantes de todo o País que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e não zeraram a redação.

Desde o início da manhã deste domingo, o site do Sisu tem apresentado instabilidade ao ser acessado por alunos de diversas regiões do País. Nas redes sociais, vestibulandos têm reclamado do sistema, alegando não conseguir realizar login para conferir se os resultados já foram publicados.

A espera dos participantes pelo resultado da primeira chamada virou meme nas redes sociais. O assunto ficou em alta no Google Trends, ferramenta que monitora as buscas na Internet, e nos Trending Topics do X (antigo Twitter). (Colaborou Kléber Carvalho)