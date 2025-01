A Liga dos Campeões teve ontem, 29, 18 jogos simultâneos, novidade do novo formato. O torneio descobriu todos os classificados ao mata-mata. Ao todo, 24 times passaram de fase. Oito vão direto para as oitavas de final. Outros 16 terão que disputar um playoff extra - com sorteio definidor dos confrontos na sexta-feira, 31), às 8h (de Brasília).

Veja abaixo os classificados:

Liverpool (direto às oitavas);

Barcelona (oitavas); Arsenal (oitavas);

Inter de Milão (oitavas); Atlético de Madrid (oitavas);

Bayer Leverkusen (oitavas);

Lille (oitavas);

Aston Villa (oitavas); Atalanta (playoffs); Borussia Dortmund (playoffs);

Real Madrid (playoffs); Bayern de Munique (playoffs);

Milan (playoffs);

PSV (playoffs); PSG (playoffs);

Benfica (playoffs); Monaco (playoffs);

Brest (playoffs); Feyenoord (playoffs);

Juventus (playoffs); Celtic (playoffs); Manchester City (playoffs);

Sporting (playoffs);

Club Brugge (playoffs).