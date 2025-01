Ex-prefeito de Jaguaribara, Joacy Júnior toma posse como presidente da Aprece

Foto: AURÉLIO ALVES JOACY Júnior (PSB) foi eleito por unanimidade

O ex-prefeito de Jaguaribara Joacy Júnior (PSB), conhecido como Juju, tomou posse como presidente da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece) nesta quarta-feira, 29, em cerimônia no Centro de Eventos, em Fortaleza. Eleito por unanimidade, ele estará à frente do comando da Aprece pelo biênio 2025-2026.

Ao O POVO, Juju externou desejo de descentralizar as ações da Associação, apontando que o intuito dele é que a nova gestão "possa levar desenvolvimento de forma igualitária" para todos os municípios cearenses.

"Hoje, o Estado tem uma distribuição de forma desigual, muita concentração na Região Metropolitana; um pouco de desenvolvimento na Região Norte, em torno de Sobral; e a Região do Cariri, que se destacou nos últimos anos e deu uma alavancada crescente. Mas a gente precisa ir desenvolver ainda as regiões do Sertão dos Inhamuns, do Sertão Central, do Vale do Jaguaribe", afirmou.

Questionado sobre os investimentos das administrações municipais no período do Carnaval, Juju defendeu analisar também o retorno financeiro para as cidades.

"Se o município tem fôlego financeiro para pagar o cachê que as bandas cobram, a gente não vê nenhuma ilegalidade, nenhuma imoralidade. Há que se vê também é a questão do custo-benefício. Você tem que fazer também a conta de quanto vai ter de retorno, de quantos foliões vão pra lá, quantos turistas vão pra lá e vão injetar na economia do município".

Durante a cerimônia, foram assinados dois termos de acordo de cooperação técnica. Celebrado entre a Aprece e a Escola de Gestão Pública do Ceará (EGPCE), o primeiro tem como objetivo o intercâmbio cultural em programas e projetos que fomentem a formação de recursos humanos.

Já o segundo termo firmou parceira entre a Associação e a Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz), visando o compartilhamento de informações, a montagem de grupos de estudo e a organização de capacitações e eventos que auxiliem os municípios na transição administrativa demandada pela reforma tributária.

"A maior parte dos municípios precisa de mais recursos para saúde e assistência social e para equipes qualificadas que possam absorver, a partir do ano de 2026, a reforma tributária, porque há uma mudança em geral, a unificação dos tributos. Os municípios precisam estar atentos para essa mudança, para não correr risco de, futuramente, perderem recursos", ponderou Juju ainda em entrevista ao O POVO.



Além dele na presidência, a nova direção da Aprece é composta pelo vice-presidente Amaro Pereira (PT), prefeito de Ipaporanga; secretário-geral Flávio Filho (PT), prefeito de Amontada; 1º secretário Cláudio Saraiva (PSB), prefeito de Capistrano; tesoureiro geral Sandro Rufino (PSD), prefeito de Umari; 1ª tesoureira Ynara Mota (Republicanos), prefeita de Guaramiranga; e presidente de Honra, Roberto Pessoa (União Brasil), prefeito de Maracanaú.

