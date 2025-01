Polícia Civil cumpre mandados de busca e apreensão contra membros de organizada do Fortaleza

Foto: Reprodução Operação Cartão Vermelho, da Polícia Civil, cumpriu mandados de busca e apreensão

Na manhã desta quarta-feira, 29, a Polícia Civil do Estado do Ceará cumpriu nove mandados de busca e apreensão em Fortaleza, na operação Cartão Vermelho, contra integrantes de uma torcida organizada do Fortaleza Esporte Clube devido a uma briga em jogo de futsal, em 2024.

A Polícia apreendeu celulares, materiais da torcida organizada e outros objetos para as investigações. Um dos alvos do mandado foi apreendido com uma quantidade de maconha e conduzido para a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), onde foi lavrado um Boletim de Ocorrência (BO).

Os mandados foram cumpridos nos bairros Henrique Jorge - Área Integrada de Segurança 6 (AIS 6), Dias Macedo (AIS 7), Pirambu (AIS 8), José Walter, Maraponga e Passaré (AIS 9) e Castelo Encantado (AIS 10), da Capital; além dos bairros Araturi e Parque Soledade em Caucaia (AIS 11) da Região Metropolitana de Fortaleza.

No dia 3 de março do ano passado, durante o jogo Fortaleza x Russas, no Centro de Formação Olímpica (CFO), pela Copa do Estado de Futsal, houve conflito nas arquibancadas entre as organizadas do Tricolor. À época, o então presidente do clube, Alex Santiago, anunciou a suspensão das torcidas envolvidas.

As torcidas do Fortaleza tiveram novas brigas após o episódio no CFO, sendo o mais recente deles no último sábado, 25, no Estádio Domingão, em Horizonte. O clube anunciou novamente o rompimento com as organizadas envolvidas e o caso está sob investigação policial. Os grupos foram suspensos pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF-CE).

Os trabalhos investigativos foram coordenados pela Draco e contaram com apoio do Batalhão de Policiamento de Choque (BPChoque), da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

"O intuito da Draco é justamente aprofundar a investigação, identificar e punir essas pessoas que se organizam de forma permanente para promover tumultos, brigas e demais crimes. O recado que se quer dar é que eles serão investigados e punidos dentro do rigor da lei por aquilo que fizerem de forma permanente dentro dos estádios de futebol", explicou o delegado Alisson Gomes, titular da Draco.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85)3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.

As denúncias também podem ser direcionadas para o número (85) 98969-0182, que é o WhatsApp da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco). O sigilo e o anonimato são garantidos.