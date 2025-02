Cabo de andaime em prédio no Centro de Fortaleza se rompe e trabalhadores ficam pendurados

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA-CE, BRASIL, 31-01-2025: Andaime no prédio Cearense quebrou e trabalhadores precisaram ser resgatados pelos bombeiros. (Foto: Aurélio Alves/O Povo)

Dois trabalhadores de uma obra ficaram pendurados a aproximadamente 12 andares de altura após o cabo de sustentação de um andaime se romper. O incidente aconteceu em um prédio residencial no Centro de Fortaleza, na manhã desta sexta-feira, 31.

Caso ocorreu no Edifício Cearense, localizado na rua Barão de Aratanha, 186. O Corpo de Bombeiros foi acionado. Ambos os funcionários conseguiram descer com segurança e não há vítimas.

O incidente aconteceu no Centro de Fortaleza, na manhã desta sexta-feira, 31

Conforme apuração do O POVO, após o rompimento dos cabos, um dos funcionários conseguiu descer da estrutura por conta própria, por meio de corda.

O outro trabalhador, contudo, permaneceu na estrutura até a chegada do Corpo de Bombeiros, que chegou ao local por volta das 11h30min.

Os socorristas subiram até o terraço do prédio e, utilizando cordas, realizaram o resgate do trabalhador. Conforme a corporação, foi utilizado um triângulo de resgate, técnica adequada para esse tipo de situação. Ele ficou preso por pelo menos 30 minutos antes de ser resgatado.

"A ação foi conduzida com rapidez e segurança, evitando um possível acidente de maior gravidade. O CBMCE reforça a importância do uso de equipamentos de proteção adequados em trabalhos em altura, conforme as normas de segurança vigentes", declarou o Corpo de Bombeiros.