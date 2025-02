Centro de Fortaleza: cruzamento da Tristão Gonçalves com Guilherme Rocha é interditado para obra

Foto: Samuel Setubal A previsão é de que o serviço tenha duração de três dias, com a liberação do bloqueio a partir das 7h de segunda-feira, 3

A Prefeitura de Fortaleza iniciou um bloqueio temporário, na manhã desta sexta-feira, 31, no cruzamento da avenida Tristão Gonçalves com a rua Guilherme Rocha, no Centro. Ação é necessária para execução de obra de recuperação dos trilhos do pavimento sobre a rede de drenagem do local.

É esperado que o serviço seja concluído em três dias e a interdição do cruzamento será liberada a partir das 7h da próxima segunda-feira, 3.

No local, os trilhos que protegem a área da rede de drenagem foram danificados e a retirada do material abriu um buraco na via.

Para evitar acidentes, coube à Prefeitura realizar o reparo por meio da Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP).

O bloqueio também conta com o apoio da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) para orientar o tráfego e auxiliar a população durante a intervenção.

A Prefeitura orienta que quem trafegar pela rua Guilherme Rocha deve entrar à direita na Tristão Gonçalves, à esquerda na rua Senador Alencar e, conforme o destino, optar pela esquerda ou direita para acessar a Avenida Imperador.

Já os motoristas que trafegam pela Tristão Gonçalves não poderão acessar a rua Guilherme Rocha e devem seguir o mesmo itinerário. De acordo com a Prefeitura, a AMC estará no local com efetivo de agentes e orientadores de tráfego.