Pequeno avião cai na Filadélfia, segundo governador local

Uma pequena aeronave particular caiu na Filadélfia nesta sexta-feira (31), informou o governador do estado da Pensilvânia, onde fica essa cidade do nordeste dos Estados Unidos, enquanto veículos de imprensa locais mostravam imagens de uma bola de fogo que provocou diversos incêndios no solo na sequência.

"Estamos oferecendo todos os recursos enquanto [os serviços de emergência] respondem ao pequeno acidente envolvendo um avião particular no nordeste da Filadélfia", escreveu o governador Josh Shapiro na rede social X.

"Vamos continuar fornecendo atualizações assim que tivermos mais informações", acrescentou.

O acidente na Filadélfia acontece apenas dois dias depois da colisão no ar envolvendo um avião de passageiros e um helicóptero militar nas imediações do aeroporto Ronald Reagan em Washington, que matou 67 pessoas, o acidente aéreo mais letal em quase 25 anos nos Estados Unidos.

Seis pessoas viajavam a bordo da aeronave acidentada na Filadélfia, segundo a emissora local FOX 29, que citou policiais presentes no local. A AFP ainda não conseguiu confirmar essa informação.

O órgão de gestão de emergências da Filadélfia escreveu na rede social X que um "incidente considerável" estava em andamento em um bairro da cidade e que ruas e estradas nas proximidades foram fechadas. Também pediu ao público que evitasse a área.

Dezenas de efetivos dos bombeiros podiam ser vistos no local, do lado de fora de um shopping a céu aberto que possui um enorme estacionamento, vários restaurantes e lojas.

A polícia e o departamento dos bombeiros não responderam aos pedidos de comentários da AFP.

O aeroporto Northeast Philadelphia fica nas proximidades, de acordo com uma lista do Departamento de Transportes da Pensilvânia, e é usado por aeronaves menores.

"Grande incidente perto das avenidas Cottman e Bustleton no nordeste da Filadélfia, em frente ao shopping Roosevelt. Estradas fechadas na área, incluindo partes do Roosevelt Boulevard. Evite a área", escreveu o órgão de gestão de emergências da cidade no X.

bur-gw/acb/rpr