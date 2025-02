Pré-Carnaval 2025: Luxo da Aldeia e Jorge Aragão lotam Praça do Ferreira

Foto: AURÉLIO ALVES PRAÇA do Ferreira lotou para ouvir Jorge Aragão

Para aqueles que aguardavam ansiosos as festas de Pré-Carnaval da Cidade, a espera acabou. Iniciou nesta sexta-feira, 31, o Ciclo Carnavalesco em Fortaleza, na Praça do Ferreira. Apresentações do bloco cearense Luxo da Aldeia e o sambista Jorge Aragão marcaram a abertura da folia.

A diversidade do público presente é uma das coisas que vale a pena destacar nesse primeiro dia de festa. Entre famílias, namorados, pessoas já fantasiadas, os apaixonados por folia celebraram o início de umas das festas mais aguardadas pelos brasileiros, lotando a praça no Centro da Cidade.

Com o calor do público, glitter e acessórios carnavalescos também saíram da gaveta para voltar às ruas. Destaque para os protagonistas da noite, leques e as tiaras brilhantes de coelhinhos e girassois.

Com espaço para todos pularem e cantarem suas músicas carnavalescas preferidas, o público também se preparou para levar suas próprias bebidas e cadeiras para se acomodarem pelo espaço ao longo da praça.

A exemplo disso, o grupo de amigos liderado pelo analista de sistemas, João Vitor. Elerelata ser mais cômodo e prático levar suas próprias coisas para garantir a diversão.

“A expectativa este ano está a mil, eu estou aqui curtindo e é ótimo ver esse misto de pessoas, esse misto de tribos, esse misto de gente. O calor humano e a diversidade que o show do Luxo da Aldeia proporciona é incrível".

Sobre o diferencial que o Pré-Carnaval de Fortaleza oferece, ele destaca: "o povo de Fortaleza merece isso, é um povo alegre que tem o prazer em se divertir em todos os lugares”.

A família do também analista de sistemas Vitor Martins já tem a tradição de sair nas festas carnavalescas fantasiadas todos os anos.

No ano passado, o tema foi do jogo Lego (que são brinquedos versáteis que permitem que as crianças criem estruturas, torres e outras construções). Já neste, cada escolheu um super-herói diferente.

A pequena Maria Júlia escolheu o Hulk, já o João Vitor foi de homem aranha e o pai Vitor com o famoso personagem de Chapolin.

“O Pré-Carnaval esse ano está com muitas atrações legais, até alguns que não são tradicionalmente de Carnaval. Quero muito ver o D2 e hoje o Jorge Aragão", diz Vitor.

Ele também não deixa de citar a importância de ter uma programação exclusivamente infantil neste período.

“Acho importantíssimo existir uma programação infantil nesse período, as crianças também gostam de Carnaval, vamos nos programar para fazer algo bacana com eles ao longo deste período”.

Marcando o início da nova gestão da Prefeitura de Fortaleza, a programação deste ano de Pré-Carnaval na Cidade vai ser distribuída nas 12 regionais da capital cearense, com um bairro escolhido como ponto principal em cada uma.

O circuito terá apresentações de blocos de rua, maracatus e agremiações carnavalescas divididas em 20 polos, a exemplo do Benfica, Mercado dos Pinhões e Polo de Lazer do Conjunto Ceará.

Efervescência no chão da Praça

Em homenagem ao cantor Ednardo, o bloco Luxo da Aldeia reuniu um repertório com alguns sucessos do do cearense. O artista teve destaque entre os músicos da geração cearense descoberta pela música popular brasileira (MPB) nos anos 1970, como Belchior (1946–2017) e Fagner.

Já o sambista Jorge Aragão não deixou de fora seus grandes sucessos, fato que fez o público efervescer no chão da praça.

A empresária Cilerdei Cruz foi à Praça do Ferreira acompanhada da irmã Meire Simone, entre elas a opinião foi a mesma sobre o ambiente seguro.

“No início, fiquei apreensiva em vir, mas agora estou me sentindo muito segura. Nunca tinha assistido ao show do Luxo da Aldeia, estava ansiosa por isso e eles são ótimos. Mas não posso deixar de falar da minha paixão pelo Jorge Aragão, amo o samba” relata, acrescentando as músicas “Do fundo do nosso quintal” e“ Falsa consideração” como as favoritas.