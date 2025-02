Quadra chuvosa no CE começa neste sábado; veja previsão para o fim de semana

Foto: Samuel Setubal QUADRA chuvosa segue até maio

A quadra chuvosa do Ceará, período de maior ocorrência de precipitações, começa neste sábado, 1º de fevereiro, e segue até o fim do mês de abril. O primeiro fim de semana da época será marcado por uma variação de nebulosidade, com maior chance de chuva no sábado. No domingo, 2, o tempo tende a ficar mais seco.

De acordo com o prognóstico da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o Estado tem 45% de chances de que as chuvas fiquem dentro da média histórica para o período, entre 439,4 milímetros (mm) e 597,6 mm. A probabilidade de ficar abaixo da média é de 35% e de 20% para ficar acima.

É importante destacar que o prognóstico se refere à tendência média do volume de chuvas acumulado em todo o trimestre. Não a um mês específico.

O Ceará, além disso, teve a quarta maior média de chuvas para janeiro dos últimos 25 anos, com 194 mm observados. O número fica atrás de 2004, com 402,9 mm, de 2002, com 240,8 mm, e de 2011, com 212,3 mm.

A Funceme, no entanto, destaca que as chuvas de janeiro não têm relação com a quadra chuvosa. Os sistemas que atuam durante o mês são particulares da pré-estação chuvosa.

Veja a previsão para o fim de semana

Sábado - 01/02/2025

Madrugada: céu variando de nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva isolada na faixa litorânea, Ibiapaba e Sertão Central e Inhamuns;

céu variando de nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva isolada na faixa litorânea, Ibiapaba e Sertão Central e Inhamuns; Manhã: céu variando de nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva isolada na faixa litorânea, Ibiapaba e Sertão Central e Inhamuns;

céu variando de nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva isolada na faixa litorânea, Ibiapaba e Sertão Central e Inhamuns; Tarde: céu variando de nublado a poucas nuvens com alta possibilidade de chuva isolada na Ibiapaba, Litoral Norte e norte do Sertão Central e Inhamuns;

céu variando de nublado a poucas nuvens com alta possibilidade de chuva isolada na Ibiapaba, Litoral Norte e norte do Sertão Central e Inhamuns; Noite: céu variando de nublado a poucas nuvens com baixa possibilidade de chuva isolada na Ibiapaba.

Domingo - 02/02/2025