Dois últimos suspeitos de matar taxista em latrocínio no Parque Araxá, em Fortaleza, são presos

Foto: Divulgação/SSPDS Contra Daniel Ladeira, de 26 anos, e Ronald Salatiel dos Santos, de 22 anos, já existiam mandados de prisão preventiva em aberto

Dois homens suspeitos de envolvimento na morte de um taxista no bairro Parque Araxá, em Fortaleza, foram presos nessa sexta-feira, 31. Os detidos foram identificados como Daniel Ladeira, de 26 anos, e Ronald Salatiel dos Santos, de 22 anos. O crime, caracterizado como latrocínio (roubo seguido de morte), ocorreu em 15 de novembro no mesmo bairro. Com essas prisões, sobe para quatro o número de suspeitos detidos pelo caso.

Os suspeitos foram capturados durante diligências realizadas em Fortaleza por equipes da Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Daniel Ladeira possui antecedentes criminais por roubo e porte ilegal de arma de fogo. Já Ronald Salatiel dos Santos responde por ameaça. Ambos estavam com mandados de prisão preventiva em aberto.

Eles foram conduzidos ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da PC-CE, onde foram realizados os procedimentos legais. Após a formalização das prisões, eles foram colocados à disposição do Poder Judiciário.

Outras prisões

De acordo com as investigações conduzidas pela 6ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (6ª DHPP), quatro indivíduos teriam participado do crime.

Horas após o latrocínio, a Polícia prendeu o primeiro suspeito, identificado como Levi Oliveira Carneiro, de 20 anos. Ele foi localizado em sua residência, no bairro Praia do Futuro. Durante a ação, os agentes apreenderam o veículo utilizado no crime.

O segundo suspeito, um homem de 21 anos, foi detido no dia 6 de janeiro, no bairro Padre Andrade. No momento da abordagem, ele portava uma arma de fogo com a numeração raspada, além de munições.

Relembre o caso

O crime foi registrado por câmeras de vigilância, que captaram tanto a abordagem dos criminosos quanto a fuga. De acordo com o Auto de Prisão em Flagrante (APF), Fernando Guilherme de Holanda Campos Júnior, de 50 anos, estava em frente à própria casa, limpando a calçada, quando foi surpreendido por três homens.

Um quarto indivíduo aguardava dentro de um veículo Fiat Argo preto, que foi usado para dar suporte ao crime.

Após render o taxista, os criminosos invadiram a residência, onde também estava a esposa da vítima. Eles ordenaram que o casal se sentasse no sofá e afirmaram que iriam amarrá-los. Nesse momento, Fernando reagiu e foi baleado por um dos assaltantes. Os criminosos fugiram levando os celulares das vítimas e a chave do carro de Fernando Guilherme.

Fernando Guilherme havia sido presidente da cooperativa Rádio Táxi Fortaleza e candidato a vereador de Fortaleza nas últimas eleições municipais, tendo ficando na suplência.