Nova gestão do BC, velho aumento da Selic

Na primeira reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) realizada desde que o economista Gabriel Galípolo tomou posse como novo presidente do BC, a junta decidiu por unanimidade elevar em 1 ponto percentual a taxa básica de juros (Selic), que passará a 13,25% ao ano. Também houve sinalização de nova alta para março. Na prática, a chegada do indicado do presidente Lula para comandar a autoridade monetária não alterou a diretriz estabelecida desde Roberto Campos Neto. Os detalhes da alta foram destaque na manchete da edição de quinta-feira, 30, do O POVO.