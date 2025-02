Pré-Carnaval 2025: multidão prestigia estreia do Conjunto Ceará no circuito da folia

Foto: Lorena Louise SOLANGE Almeida se apresenta no Conjunto Ceará

O segundo dia de Pré-Carnaval de Fortaleza, que acontece neste sábado, 1° de fevereiro, é marcado pela estreia do Conjunto Ceará como ponto de folia. Com show da cantora Solange Almeida, festa levou uma multidão de foliões de diversos pontos da Capital ao bairro e aqueceu o comércio local.

Região entrou no circuito carnavalesco sob proposta da Prefeitura de descentralizar o evento. "Para além da economia e da movimentação que traz para essa região, o mais importante é o sentimento de pertencimento das pessoas, delas estarem felizes de fazer parte de uma gestão participativa", disse o prefeito Evandro Leitão (PT), que esteve no momento.

Festividade estava marcada para às 17 horas e foi iniciada pelo projeto Numalaje, do coletivo de DJs Lolost, DDzin e Negona, com o sambista Belinho da Silva dando sequência a programação e animando brincantes. A atração mais esperada da noite, no entanto, ficou por conta de Solange Almeida.

"Eu tenho muitos fãs aqui (no Conjunto Ceará) (...) Eu gosto de cantar pro povo, sem distinção de bairro, de classe social. Quanto mais perto do povo eu tô, mais eu fico feliz (...) Eu tô muito feliz de estar fazendo a abertura desse Pré-Carnaval aqui, a iniciativa foi maravilhosa", frisou a cantora ao O POVO.

Enquanto a apresentação da artista não acontecia, fãs curtiam a festa junto a outros brincantes, despidos de fantasias e cheios de expectativas. Muitos foliões aproveitaram o momento para conhecer o bairro. É o caso de Nadine Salgueiro, 32, que mora distante da região e resolveu ir com a mãe para a festa.

"Além da novidade, eu queria muito conhecer o Conjunto Ceará. A atração da Solange me motivou a vir até aqui realmente (...) Eu achei bem interessante essa iniciativa (de descentralizar a festa). É ótima pra gente conhecer melhor a Cidade", destacou.

Festa agradou também moradores, que comemoraram a entrada do Conjunto Ceará no circuito carnavalesco. Mariazinha Sousa, 75, vive na região há mais de 40 anos e lembra das festas que ocorriam no local. Contudo, ela diz que "nunca mais" elas aconteceram e celebra o retorno de festividades.

Além dos brincantes, o momento foi celebrado por comerciantes. Por volta de 20 horas já havia diversas barracas de comidas e bebidas no espaço. Entre elas estava a de Jessica Viana, 33, que atua preparando drinks.

"(A festa) Vindo pra cá é muito bom. É uma maneira da gente conseguir trazer uma renda extra, trabalhar mais próximo de casa e (também) movimenta o comércio da região (...) Vem pessoas de foram e conhecem o nosso bairro", diz a comerciante, que mora nas proximidades da região.

Por volta das 21h30min, uma hora após o previsto, a cantora Solange Almeida subiu ao palco e foi recebida sob fogos de artifício e gritos do público.

Colaborou a repórter Gabriela Almeida