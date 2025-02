Grammy premia artistas em 37ª edição

Foto: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP BEYONCÉ vence na categoria Melhor Álbum Country

A edição de 2025 do Grammy, maior premiação da música dos Estados Unidos, foi realizada ontem, 2. Na lista de concorrentes brasileiros estavam Anitta (melhor álbum de pop latino); Milton Nascimento (melhor álbum de jazz vocal), em uma parceria com Esperanza Spalding; o bandolinista e compositor Hamilton de Holanda e a pianista Eliane Elias (ambos indicados a melhor álbum latino de jazz). Beyoncé tornou-se a artista mais indicada da história, com 99 nomeções ao longo da carreira, sendo 11 somente em 2025.