135 deportados dos EUA chegam a Fortaleza na sexta e Ceará adota providências

Foto: Divulgação/Casa Branca Deportados dos Estados Unidos, em imagem divulgada pela Casa Branca

O aeroporto de Fortaleza recebe na sexta-feira, 7, voo com 135 deportados dos Estados Unidos. O número foi informado pela secretária da Proteção Social do Ceará, Socorro França.



Da Capital cearense, eles serão encaminhados para os respectivos estados. "O aeroporto de Fortaleza vai receber todos os deportados que estarão vindo dos Estados Unidos. A partir daí, nós vamos providenciar todos os encaminhamentos", disse a secretária.

Ela informou que haverá psicólogos e assistentes sociais para acolher os deportados."Tem muita coisa para ser feita. Primeiro, porque a gente tem de saber como é que eles estão chegando. Nós já temos um grupo de psicólogos, um grupo de assistentes sociais aguardando. Tem uma serie de providências que estão sendo adotadas", informou.

Fortaleza foi definida como nova rota para os deportados que chegam dos Estados Unidos, a partir das restrições a migrantes estabelecida pelo governo Donald Trump. O primeiro voo chegou a Belo Horizonte, em Minas Gerais. O uso de algemas pelos brasileiros causou protestos. A opção por Fortaleza foi para evitar que os brasileiros estejam algemados ao chegar ao território nacional, além de encurtar o tempo de viagem.

A capital cearense deverá ser a nova rota dos deportados a partir de agora. O voo de sexta-feira é apenas o primeiro. "Mas o numero é alarmante de pessoas que serão deportadas e que o aeroporto de Fortaleza é que vai receber. E daí vai sair para os outros estados, disse Socorro França.

Além do uso generalizado de algemas e correntes, passageiros relataram falhas no sistema de ar-condicionado, maus tratos e agressões por parte de agentes dos EUA a bordo. O avião fez paradas, por causa da pane, no Panamá e em Manaus (AM).



Com o tumulto dentro da aeronave, os passageiros desembarcaram acorrentados e chegaram a usar uma saída de emergência. Comunicado pela Polícia Federal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enviou um avião da Força Aérea Brasileira para concluir o transporte dos 88 deportados até Minas.



Ao todo, as autoridades americanas já possuem ordem de deportar 38 mil brasileiros em condição migratória irregular - e sem direito a recurso. Trump promete seguir com a política de deportação em massa, e recrudesceu operações de busca e apreensão no país.

Ao menos desde 2018, o governo brasileiro aceita receber os voos de remoção operados em aviões comerciais fretados e tripulados pela polícia migratória dos EUA, o Serviço de Imigração e Controle de Alfândega dos EUA (US Immigration and Customs Enforcement - ICE).



Com informações de Thays Maria Salles e Agência Estado