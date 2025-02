Guanabara amplia ônibus Fortaleza-Juazeiro em 50%; Ceará busca alternativas

Foto: Francisco Rabelo Falcão Número de partidas vai somar 33 nos dias do Carnaval, entre Fortaleza e Juazeiro do Norte

Sem voos diretos entre Fortaleza e Juazeiro do Norte a partir de 10 de março, a conexão entre as duas cidades vai contar com uma oferta 50% maior a partir do Carnaval de 2025, entre os dias 28 de fevereiro e 5 de março, segundo informou a Guanabara.

Enquanto isso, o Governo do Ceará busca alternativas ao voo da Azul, que teve o cancelamento anunciado. O governador Elmano de Freitas (PT) defendeu, inclusive, a criação de um pacto pelo turismo entre os estados do Nordeste.

Ele participou nesta quarta-feira, 5 de fevereiro, em Brasília, da primeira reunião do Consórcio Nordeste de 2025.

"Precisamos conversar com as empresas aéreas para ampliar a malha entre os estados do Nordeste. Mais voos entre os estados da nossa região é fundamental para incrementar o turismo e gerar mais emprego e renda", frisou.

Já sobre a ampliação da Guanabara, apesar de ser focada na temporada de festas, também será um termômetro para a companhia que deve absorver parte da demanda aérea. Para isso, diz Rodrigo Mont'Alverne, gerente de Marketing da Guanabara, a empresa já vem se preparando.

“Temos um compromisso com o Cariri. Não vamos deixar a população desassistida. Falamos muito de Fortaleza, mas nós conectamos o Cariri a centenas de cidades”, disse ao jornalista Luciano Cesário em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri na manhã desta quarta-feira, 5.

"Ônibus Cama" em operação ainda neste ano

Mont'Alverne conta que são 23 saídas diárias do Cariri para diversos destinos no Nordeste, Norte e Centro-Oeste, para os quais a Guanabara trabalha com ônibus duble deck (de dois andares) e semileito em viagens interestaduais.

Além disso, o diretor de Marketing da companhia informa que os estudos para a implantação de veículos com o serviço cama estão avançados, com as compras dos ônibus previstas para serem fechadas entre fevereiro e março, além da chegada das unidades cerca de cinco meses depois.

“Esse serviço já é usado na Guanabara Sudeste. É um serviço ainda mais segmentado, que é voltado ao público do transporte aéreo, mas com preço mais acessível”, conta, sem revelar os possíveis preços.

Hoje, uma concorrente da Guanabara, a Satélite Norte, já opera o serviço cama entre Fortaleza e Teresina (PI).

Outro destaque do gerente quando o assunto é a captação do cliente dos aviões são as salas VIP, que existem no Sudeste, mas ainda sem previsão de chegar ao Ceará.

Comodidade mira clientes de maior poder aquisitivo

Mesmo afirmando que “o transporte aéreo não concorre com a Guanabara”, por a empresa se configurar como um transporte complementar, Mont’Alverne indica que a capilaridade da empresa e o custo menor a colocam como alternativa para os clientes de companhias aéreas.

“De avião, se eu quiser viajar em 48h de Fortaleza para Teresina (PI) ou Recife (PE), eu pago o preço de uma viagem para Londres (ING) ou para Milão (ITA). É um absurdo, muito elevado. Muita gente que não viajava de ônibus começou a viajar”, comparou.

Ciente disso, ele conta dos investimentos da empresa em veículos maiores, como a chegada do cama, mas a ampliação do leito e do semileito para mais destinos. Na prática, conta, usuários de maior poder aquisitivo na busca de praticidade e menor custo são o alvo da investida.

“Isso tem sido feito muito em viagens de 12h, quando sai à noite e chega no destino pela manhã, como entre Fortaleza-Juazeiro-Crato, Fortaleza-Teresina, Fortaleza-Natal. O cliente quer conforto, rapidez a um preço acessível”, exemplifica.



