Avião de pequeno porte cai na Zona Oeste de São Paulo

Foto: Reprodução/Redes sociais Na queda, o avião atingiu um ônibus que passava pela região. Ao menos duas pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas, até o momento

Uma aeronave de pequeno porte caiu na manhã desta sexta-feira, 7, na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo (SP). O acidente aconteceu por volta das 7h20min, na avenida Marquês de São Vicente, que foi interditada. Ao tentar realizar um pouso de emergência, o avião atingiu um ônibus que passava pelo local.

Em imagens capturadas por vídeos divulgados nas redes sociais, é possível ver uma grande nuvem de fumaça cercando o local da queda, além das chamas. Por conta do acidente, 10 linhas de ônibus estão sendo desviadas na região da av. Marquês de São Vicente, Barra Funda, de acordo com a Prefeitura de São Paulo.

Conforme divulgado pelo g1, o Corpo de Bombeiros informou que foram encontrados dois corpos carbonizados dentro do avião. Um motociclista que passava pela região teria sido atingido por destroços. Além dele, outras quatro pessoas, incluindo o motorista do ônibus, foram socorridas com ferimentos e encaminhadas ao hospital.

A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo (SMS) está atuando no local com quatro ambulâncias e 20 profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), conforme divulgado pela Prefeitura.

Até o momento, três vítimas com ferimentos leves foram atendidas. Uma delas, do sexo feminino, foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal (PSM) Santana e se encontra estável. A secretaria informa ainda que apura informações sobre o quadro dos demais envolvidos no acidente.



Em nota, a Prefeitura de São Paulo, por meio da SPTrans, confirmou que o ônibus atingido na queda do avião pertence à concessionária Santa Brígida e operava pela linha 8500/10.

A Companhia de Engenharia de Trafego (CET) reforça a necessidade das pessoas evitarem circular pela região, se possível, dando preferência ao uso de caminhos alternativos. "A CET monitora a interdição e orienta o trânsito na região, visando preservar a segurança dos usuários da via", diz o comunicado.

Aeronave tinha capacidade para oito pessoas

O avião que caiu era do modelo Beechcraft King Air F90, fabricado em 1981, e tinha capacidade para até oito pessoas a bordo.



O modelo tem bimotor turboélice e cabine pressurizada; geralmente, é utilizado para uso executivo e voos particulares, com custo variado entre R$ 10 milhões e R$ 35 milhões.

Queda de avião em SP: equipes investigam as causas do acidente

Nas redes sociais, o secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, informou que equipes do Corpo de Bombeiro controlaram as chamas. Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Técnico-Científica também participam das investigações.

A Prefeitura de São Paulo informou que equipes da SPTrans, CET, Defesa Civil e Saúde estão no local para prestar atendimento, seguindo as orientações do Corpo de Bombeiros. A área do acidente segue isolada.

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou, em nota, que investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), localizado em São Paulo (SP), foram acionados para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PS-FEM, em Barra Funda (SP).

De acordo com a FAB, foram utilizadas técnicas específicas, "conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação".

Com informações de Israel Vancouver.