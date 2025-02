Operação combate tráfico de drogas e crimes financeiros na divisa entre Ceará e Pernambuco

Foto: Paulo Cavalcanti / Ascom SSPDS FORAM cumpridos 15 mandados de prisão

As forças de segurança do Ceará e do estado de Pernambuco deflagraram nesta sexta-feira, 7, a operação Divisa Integrada, em Juazeiro do Norte, na região do Cariri cearense.

As ações serão concentradas até o próximo domingo, 9, e contam com mais de 550 policiais de ambos os estados.

A operação busca cumprir mandados de prisão, busca e apreensão, além de combate ao tráfico de drogas e crimes financeiros na divisa entre os dois estados.

De acordo com o comandante-geral da Polícia Militar de Pernambuco, coronel Ivanildo César Torres, o tráfico de drogas é um dos focos, por está ligado com outros crimes, como tráfico de armas, homicídios, lavagem de dinheiro e extorsão.

“Há um fluxo nesse tráfico de drogas entre os nossos estados, entre o estado de Pernambuco e o estado do Ceará. Então, logicamente, ele é um foco dessa operação integrada”, disse.

Secretarias da Segurança do Ceará e de Pernambuco se uniram na operação Crédito: Paulo Cavalcanti / Ascom SSPDS

Diferentes frentes

Conforme a secretaria Executiva de Defesa Social do Pernambuco, Dominique de Castro Oliveira, a operação vai atuar em diferentes frentes.

"Hoje, a gente tem seis municípios do estado de Pernambuco com operações de polícia judiciária e operações de repressão qualificada, assim como aqui em Juazeiro do Norte", informa.

Em relação à crimes financeiros, a secretaria diz que o foco está relacionado a estelionatos praticados contra idosos.

"A gente tem um foco muito importante nessa criminalidade organizada violenta, mas a gente precisa a a enfrentar também aquela criminalidade que atinge o cidadão comum, aquele cidadão que ele não tá tão sujeito ao homicídio, porque é um crime que está muito relacionado à atividade criminal", comenta.

Outra frente na operação, conforme a titular, é a atuação da Polícia Militar. As equipes auxiliam no cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão, além de estarem atuando nas barreiras nas principais rodovias entre Ceará e Pernambuco.

"Através de revistas, a gente está tentando também identificar foragidos da Justiça. E o tráfico, o próprio tráfico de drogas e de armas, enfim, toda situação que pode também contribuir pro aumento dessa criminalidade", detalha a secretária.