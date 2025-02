Pré-Carnaval: Luxo da Aldeia anima foliões na Praça do Ferreira

Foto: FERNANDA BARROS BLOCO se apresenta em palco na Praça do Ferreira

As luzes no palco instalado na Praça do Ferreira chamavam atenção de quem se aproximava do local. Dando sequência a programação do Pré-Carnaval de Fortaleza, o Bloco Luxo da Aldeia animou o público no Centro, nesta sexta-feira, 7.

Apesar da pouca quantidade de foliões, o clima de Pré-Carnaval se fez presente no local com uma energia festiva que contagiou até mesmo quem trabalha nas imediações, fazendo com que aproveitassem para fazer o happy hour ali mesmo, em pé, com a mochila nas costas e as latas de cerveja na mão.

Como o consultor de crédito Gabriel Rodrigo, frequentador assíduo do Pré de Fortaleza, que estava se divertindo com os amigos. Para ele, a animação é o grande diferencial da folia na Cidade. “A energia é muito boa da galera que vem pra cá em plena sexta-feira, saindo do trabalho, cansados”, afirma o rapaz de 23 anos.

Wladimir Polanski, colega de trabalho e amigo de Gabriel, conheceu o Pré da Capital pela primeira vez neste show do Luxo da Aldeia. O jovem de 24 anos costuma viajar nesse período, mas a curiosidade foi maior para conhecer um pouco mais sobre as festividades locais. “Fortaleza está se tornando cada vez mais cultural, sabe? Diversificando bastante as atrações e aqui na Praça do Perreira está incrível”, comentou.

Também foi a primeira vez da profissional de Tecnologia da Informação, Isabelle Andrade, no Pré Carnaval. Os convites de amigos e colegas de trabalho que estiveram presentes na última sexta-feira, 31 de janeiro, a levaram a provar da folia. A “animação tranquila” da noite, segundo a moça de 25 anos, fez com que a experiência dela fosse positiva.

Mesmo em uma folia mais tranquila, as fantasias criativas estavam presentes. Como o Fantasma do Comunismo, encarnado pela professora de Sociologia Alana Freire. A docente de 39 anos tem um grupo de amigos que se fantasiam juntos todos os anos para o Carnaval.

A vestimenta da noite é de 2022, quando quiseram fazer uma sátira do “medo do fantasma do Comunismo”, presente no discurso de partidos conservadores como o Partido Liberal (PL), do ex-presidente Jair Bolsonaro. Composta por um macaquinho vermelho de glitter, capuz e uma faixa com bottoms de bandeiras de minorias, a roupa foi um modo de “homenagear quem tem medo da esquerda”, de acordo com Alana.

Já o casal Rosiane Chagas e José Alberto Lima, de 52 e 53 anos respectivamente, apostaram em Moana e Maui, do filme “Moana”, para curtir a festa. O critério de escolha da fantasia é aleatório, o principal é vestir uma fantasia diferente todas às sextas-feiras. Na última, os dois estavam de Chacrete e Chacrinha. “Gostamos de pôr em prática nossa criatividade”, salientou Alberto, que é segurança.

Figurinhas marcadas no Pré-Carnaval da Cidade, o casal vem do bairro Tabapuá, em Caucaia, para a folia da Capital. Para eles, a segurança tem sido o diferencial do Pré de Fortaleza. "Hoje, eu me sinto mais segura de brincar aqui em Fortaleza. Antes, a gente ficava com medo, hoje não. Podemos brincar de boa com a família, com as crianças”, pontua a técnica de enfermagem.