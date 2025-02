A segurança e a insatisfação do governador

Foto: design op manchete da semana

O governador do Estado do Ceará, Elmano de Freitas (PT), afirmou estar "ainda muito insatisfeito" com a Segurança Pública do Estado. A insatisfação do chefe do Executivo Estadual foi revelada na abertura oficial dos trabalhos da Alece, quando fez um balanço dos desafios da gestão que completou dois anos. A afirmação contundente precedeu a mudança no comando da Polícia Militar do Estado do Ceará (PM-CE), anunciada na segunda-feira, 3, horas depois. Sinval Sampaio substitui Klênio Sávyo. A repercussão da fala do governador e os detalhes da troca foram destaque na manchete do O POVO de terça-feira, 4.