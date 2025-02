Trump diz que vai anunciar tarifas de 25% sobre aço e alumínio, produtos exportados pelo Brasil

Foto: Anna Moneymaker / Getty Images via AFP ANÚNCIO será feito hoje por Donald Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que vai anunciar nesta segunda-feira, 10, tarifas de 25% sobre alumínio e aço importados. A medida afeta diretamente o Brasil - e o Ceará - que exportam o produto aos EUA.

Procurado, o Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) afirmou que não vai se manifestar.

Já o economista Ricardo Coimbra afirma que "essa tributação de 25% sobre o aço foi semelhante ao que ele já fez no governo dele anterior. Então, já se esperava isso. O impacto será significativo. As exportações desse segmento representam quase 50% das exportações do País".

"O estado do Ceará também é um grande exportador desse segmento e acaba por ter algum tipo de impacto. O que o governo brasileiro deve fazer é algum tipo de retaliação em setores específicos e estimular o direcionamento para outros mercados, mas a gente sabe que, semelhante ao que aconteceu no período anterior, você acaba tendo um reflexo sobre o volume de exportações em um determinado momento", prossegue Coimbra.

O conselheiro da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (Apimec Brasil) acrescenta que em um segundo momento deve haver "um acordo de diminuição ou de cotas específicas em acordos bilaterais. Pode ser que ocorra da mesma forma mais à frente e o impacto seja menor. Vamos ver também qual tipo de retaliação o governo brasileiro vai fazer para que você sente numa mesa de negociação e tente entrar no ponto comum, ou buscar um entendimento entre os países".

Tarifas recíprocas

Donald Trump também disse que deve anunciar, na terça ou quarta-feira, tarifas recíprocas a países que "tiram vantagem" dos EUA.

Em entrevista a repórteres no avião presidencial, a caminho do Super Bowl, Trump afirmou que os EUA vão cobrar o mesmo nível de taxas impostas pelos parceiros comerciais. "Não vai afetar todos os países, porque há alguns com os quais temos tarifas similares; mas com aqueles que estão tirando vantagem dos EUA, teremos reciprocidade", afirmou.

Após ameaçar o Canadá e o México com tarifas de 25%, Trump concedeu a ambos um adiamento de 30 dias em 3 de fevereiro. Ele também anunciou uma cobrança de 10% a importações chinesas.

As tarifas retaliatórias da China contra produtos americanos entraram oficialmente em vigor neste domingo, 9. (Agência Estado, com Adriano Queiroz)



