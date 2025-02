A Faculdade Católica de Fortaleza (FCF) promoveu, ontem, 10, a aula inaugural do semestre letivo. O arcebispo de Fortaleza, dom Gregório Paixão, e o diretor-geral, padre Francisco Francileudo, abriram o evento, que teve como discussão "Ética, Inteligência Artificial e Fake News". A jornalista Daniela Nogueira, assessora de Comunicação do O POVO, participou da mesa-redonda com os professores Kercya Abrantes, Ralph Heck e Renato Abrantes, mediada pelo padre Tiago Oliveira, diretor acadêmico da FCF.