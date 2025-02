Ceará recebe selo ouro em prêmio de compromisso com a alfabetização

Foto: João Paulo Biage Cerimônia aconteceu em Brasília

O Ceará recebeu, na tarde desta segunda-feira, 10, o selo ouro no Prêmio Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização. Em cerimônia realizada em Brasília (DF), mais de 150 municípios cearenses foram reconhecidos ao todo pelos resultados positivos na área educacional.

Estiveram presentes no evento figuras nacionais como o presidente do Brasil, Luíz Inácio Lula da Silva (PT), e o ministro da Educação, Camilo Santana. Já o governador Elmano de Freitas (PT) e a secretária da Educação estadual, Eliana Estrela, representaram o estado cearense na ocasião.

Premiação integra o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA) e busca reconhecer o sucesso de iniciativas adotadas por estados e municípios brasileiros para executar políticas desse porte, contribuindo, entre outros, para a redução de desigualdades estabelecidas no Plano Nacional de Educação (PNE).

Durante discurso, Lula destacou que firmou um compromisso com prefeitos e governadores para que até 2030 o País fique com pelo menos 80% das crianças alfabetizadas, percentual que atualmente é de 56%.

"Está na hora do Brasil ser um país desenvolvido e a gente nunca será desenvolvido se a gente nao apostar na educação (...) Mesmo sendo o único presidente do País que nunca teve um diploma eu tenho certeza que vou passar pela história como o presidente da república que mais investiu em universidades, que mais investiu em institutos federais", falou o presidente na ocasião.

No Geral, 14 estados foram reconhecidos com selo de ouro, entre eles o Ceará. Além disso, também houve o reconhecimento por cidades, onde 4.187 foram contempladas com selo de ouro, prata ou bronze. O Estado teve 150 municipios conquistando o selo dourado (veja lista ao fim da matéria) e outros nas demais categorias.



Ceará tem meta de alfabetizar 100% das crianças até 2023

Elmano destacou em coletiva que o Estado é uma "grande referência" para o Brasil no que diz respeito a alfabetização. Gestor frisou ainda que a meta da unidade federativa é chegar em 2030 com 100% das crianças alfabetizadas. Último índice divulgado pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) foi de 85%.

Ainda segundo o petista, o Governo está estudando ações para tentar adiantar meta: "(Estamos) Tentando buscar um diagnóstico, qual são as características, quais sãos as dificuldades das crianças que não estão conseguindo chegar no segundo ano e o que podemos fazer de apoio aos municípios, aos alfabetizadores".

Eliana Estrela, secretária da Educação estadual, pontuou que resultado veio após um regime de colaboração "cada vez mais fortalecido com os 184 municípios do Ceará".

"(Foi) uma pactuação com os municípios, para que as crianças estejam de fato na escola na idade certa e aprendendo. E o trabalho agora aqui nosso e de todos que fazem a educação, e também do nosso governador Elmano de Freitas, é investir para que (índice) seja 100%".

Municípios cearenses que levaram ouro:

Acarape Alcântaras Altaneira Alto Santo Amontada Antonina do Norte Apuiarés Aquiraz Aracati Aracoiaba Ararendá Aratuba Assaré Aurora Baixio Banabuiú Barreira Barro Barroquinha Baturité Beberibe Boa Viagem Brejo Santo Canindé Capistrano Caridade Cariré Cariús Carnaubal Cascavel Catunda Caucaia Cedro Chaval Choró Chorozinho Coreaú Crateús

Croatá Cruz Deputado Irapuan Pinheiro Eusébio Farias Brito Forquilha Fortaleza Fortim Frecheirinha General Sampaio Graça Granja Groaíras Guaiúba Guaramiranga Hidrolândia Horizonte Ibaretama Icapuí Icó Iguatu Independência Ipaporanga Ipaumirim Ipu Ipueiras Iracema Irauçuba Itaiçaba Itaitinga Itapajé Itapipoca Itapiúna Itarema Itatira Jaguaretama Jaguaribe Jaguaruana Jardim Jati Jijoca de Jericoacoara Juazeiro do Norte Jucás Lavras da Mangabeira Limoeiro do Norte Maracanaú Maranguape Marco Martinópole Massapê Mauriti Meruoca Milagres Milhã Miraíma Mombaça Monsenhor Tabosa Morada Nova Moraújo Morrinhos Mucambo Mulungu Novo Oriente Ocara Pacatuba Pacoti Pacujá Palhano Palmácia Paracuru Paraipaba Pedra Branca Pentecoste Pereiro Pindoretama Piquet Carneiro Pires Ferreira Poranga Porteiras Potiretama Quiterianópolis Quixadá Quixelô Quixeramobim Quixeré Redenção Reriutaba Russas Salitre Santa Quitéria Santana do Acaraú Santana do Cariri São Gonçalo do Amarante São João do Jaguaribe Senador Pompeu Senador Sá Sobral Solonópole Tabuleiro do Norte Tamboril Tauá Tianguá Trairi Tururu Ubajara Umari Umirim Uruburetama Uruoca Varjota Várzea Alegre Viçosa do Ceará

