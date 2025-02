O reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), professor Wally Menezes, visitou O POVO ontem, 10. Ele foi recebido pelo presidente executivo do O POVO, João Dummar Neto, e por jornalistas do Grupo, com os quais conversou sobre pautas relevantes para o Instituto. Também participaram o assessor especial do Gabinete, Ivam Holanda; a pró-reitora de Pesquisa, Joélia Marques; o diretor-geral do campus Quixadá, Alexandre Praxedes; e outros membros do IFCE.