Quixeramobim negocia com empresa de e-commerce para atender o Sertão Central

O município de Quixeramobim (a 212 km de Fortaleza) negocia a instalação de um novo centro logístico. As conversas com um dos maiores marketplaces de e-commerce do mundo segue em andamento.

O secretário do Desenvolvimento Econômico de Quixeramobim, Afrânio Feitosa, diz que não pode revelar o nome da empresa, mas destaca que a negociação com executivos foi iniciada a partir de contato da empresa, que demonstra interesse em investir na região do Sertão Central.

"Com nossa localização geográfica privilegiada, estamos consolidando Quixeramobim como um grande polo logístico do Ceará", afirmou.

Afrânio disse que apresentou o plano de atração de investimentos e destacou o potencial de crescimento da região a partir da instalação de um polo logístico multimodal, que deve se transformar em um dos portos secos do Ceará ao longo da Transnordestina.

Somente a partir do projeto da Value Global, Quixeramobim deve receber aporte de aproximadamente R$ 650 milhões e abrigar grandes companhias de diversos setores, como a Vibra Energia (Ex-BR Distribuidora).

Vale lembrar que esse é o segundo anúncio de negociações envolvendo empresas de e-commerce interessadas em investir no Ceará num curto período de duas semanas.

No início deste mês, o governador do Ceará, Elmano de Freitas, confirmou que negociações foram iniciadas para que a Shopee possa instalar um centro logístico em Juazeiro do Norte (Região do Cariri).

Segundo o governador, a decisão para o início da operação "deve estar chegando em breve".

"Estamos em negociação com os empresários da região para a instalação desse CD em Juazeiro, e estamos muito animados com essa possibilidade", afirmou Elmano no último dia 1º de fevereiro.

Na época, O POVO entrou em contato com a Shopee, mas a empresa informou que não comenta sobre "planos".

