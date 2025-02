Carcalaion tenta reação no final, mas é derrotado pelo Flamengo por 84 a 79 no Rio

Foto: Paula Reis / CRF Carcalaion é derrotado pelo Flamengo

O Fortaleza Basquete Cearense voltou a ser derrotado no Novo Basquete Brasil (NBB) temporada 2024/2025, em jogo difícil diante do Flamengo, no Rio de Janeiro. A partida terminou de 84 a 79 para os cariocas.

A equipe comandada pelo treinador Flávio Espiga, amargou a segunda derrota seguida no NBB e vê classificação ficar cada vez mais distante no campeonato nacional. Com a derrota, o Carcalaion se mantém na lanterna do NBB, ocupando a 18ª posição na tabela da competição.

O Fortaleza BC vem tendo péssimo inicio de temporada, conseguindo apenas seis vitorias em 24 partidas jogas, registrando o pior aproveitamento (25%) da liga nacional.

O ala Fernando Salsamendi foi destaque no primeiro quarto da partida pelo time tricolor, o camisa 10 acertou duas bolas de três e terminou o quarto com 8 pontos, garantindo a liderança de 21 a 20.

No segundo quarto, o Carcalaion iniciou com uma boa atuação, conseguindo manter a liderança de até 8 pontos de diferença. No entanto, o Flamengo conseguiu reagir e ultrapassar o time no placar, indo para o intervalo à frente, com o jogo em 41 a 40.

Na volta dos vestiários, o Fortaleza manteve a boa consistência defensiva, mas não conseguiu produzir ofensivamente, e viu a equipe carioca se distanciar no placar, chegando a 13 pontos a diferença na partida.

Resistindo no último período, a equipe ensaiou uma reação, diminuindo a diferença no placar, que chegou a ser de três pontos, mas é derrotado pelo Rubro-negro.

Renan Lenz, principal pontuador do Carcalaion na temporada, teve atuação apagada contra o Flamengo, marcando apenas 7 pontos e não contribuindo muito na partida.

Com a vitória, o Flamengo se mantém na segunda colocação do NBB, estando atrás apenas do Minas — próximo adversário do Fortaleza.

Além da boa colocação no campeonato, os cariocas chegaram a ganhar a Copa Super 8, competição de meio de temporada no qual jogam os oito primeiros colocados na tabela do campeonato nacional.

O próximo desafio do Fortaleza será em casa, recebendo o líder do campeonato, o Minas Basquete, na sexta-feira, 28, às 19h30, na Arena CFO.

Confira os próximos jogos do Carcalaion no NBB:



Fortaleza BC x Minas - 28/02 (sexta-feira) - 19h30 - Arena CFO (25ª rodada)

São Paulo x Fortaleza BC - 04/03 (terça-feira) - 20h00 - Ginásio Pol. Dr. Antônio L. Nunes Galvão (26ª rodada)

Paulistano/CORPe x Fortaleza BC - 06/03 (quinta-feira) - 19h30 - Gin. Antonio Prado Jr (27ª rodada)