A "trégua" das facções e o Ceará em alerta

As duas maiores facções criminosas do País, Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV), firmaram uma "trégua" no conflito mantido pelas organizações desde meados de 2016. As informações foram divulgadas pelo portal Metrópoles na segunda-feira, 10 e, posteriormente, confirmadas pelo O POVO. As repercussões para o Ceará do "pacto" entre as organizações criminosas, que vão desde ataques ao Poder Público à baixa nos índices de homicídios, foram destaque na edição do O POVO de sábado, 15, com reportagem e manchete.