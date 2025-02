O caminho para se tornar um astronauta análogo e astronauta da Nasa

Astronautas análogos são pessoas que fazem atividades semelhantes a treinamentos ou situações espaciais. É preciso fazer um curso experimental, no qual o aluno recebe um treinamento de imersão em estação espacial análoga. Quem conclui o treinamento recebeo Certificado de Conclusão do curso, com a patente Astronauta Análogo Cadete.

Os treinamentos incluem principalmente a ambientação em uma Estação Espacial Análoga, realizando diversas atividades que incluem a utilização de macacão de serviço, testes com trajes espaciais, exercícios para missão espacial simulada, operação de rádios, testes e atividades no simulador de microgravidade MGS, utilização de bancada de análises de materiais, entre outros.

Já os astronautas da Nasa são profissionais treinados para viajar e realizar missões espaciais. Eles trabalham para a Nasae participam de uma variedade de atividades, como explorar o espaço, realizar experimentos científicos, operar espaçonaves, consertar satélites e fazer caminhadas espaciais.

Eles desempenham papéis essenciais na exploração espacial e em missões de pesquisa, muitas vezes contribuindo para o avanço do conhecimento sobre o universo e a tecnologia.