Quem é a primeira astronauta análoga do Ceará?

No Brasil, onde os investimentos na área espacial ainda são limitados, a figura do astronauta análogo ganha destaque. Esses profissionais passam por treinamentos que simulam as condições enfrentadas por astronautas, como confinamento e atividades em ambientes extremos.

A jovem Maria Larissa Pereira, conhecida como Larittrix, tornou-se a primeira astronauta análoga do Ceará. A cearense de 19 anos explica que o papel do astronauta análogo é preparar-se para futuras missões, mesmo sem ter ainda viajado ao espaço.

Para alcançar esse título, Larittrix participou de treinamentos promovidos pela Wogel, em Brasília, com foco em habilidades técnicas e psicológicas.

"As aulas incluíram primeiros socorros, simulação de gravidade zero e convivência em ambientes confinados, além de aprendermos a nos alimentar como astronautas", conta Larissa, que também participou de acampamentos avançados que reforçaram o trabalho em equipe e a liderança.

O interesse de Larissa pela astronomia nasceu ainda na infância, ao contemplar as estrelas em sua cidade natal, no interior do Ceará. Aos 13 anos, ela começou a estudar astronomia de forma autodidata, anos depois, engajou-se em iniciativas como o Asteroid Hunt (Caça Asteroides) e projetos educacionais. Para Larissa, ser astronauta análoga representa uma conquista pessoal e coletiva.

"Quero inspirar jovens, especialmente meninas de áreas rurais, a acreditarem que o céu não é o limite, mas o começo", afirma.

Apesar dos desafios, Larissa se mantém determinada e reforça que a preparação exige dedicação e curiosidade. "Fazer parte desse universo é uma experiência marcante, e meu objetivo é continuar estudando e me qualificando para, quem sabe um dia, sair da Terra e alcançar as estrelas".