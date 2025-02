foi a queda do preço médio de revenda do litro da gasolina comum em Fortaleza nesta semana, em relação a igual período do último mês. A redução foi de até R$ 0,32. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) na comparação das semanas de 9 a 15 de fevereiro e de 5 a 11 de janeiro. (Ana Luiza Serrão)