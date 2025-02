Após shows no Brasil, Shakira é hospitalizada e adia apresentação no Peru

Foto: Reprodução/Redes sociais Shakira é hospitalizada e adia apresentação no Peru

Em turnê com “Las Mujeres Ya no Lloran”, a cantora Shakira foi internada após sentir dores abdominais nesse sábado, 15. Shakira esteve no Brasil na última semana, com apresentação em São Paulo e no Rio de Janeiro. Ela precisou cancelar o show deste domingo, 16, em Lima, no Peru.

Em comunicado publicado neste domingo no X (antigo Twitter), a cantora revelou que foi hospitalizada com um quadro abdominal. “Lamento informar que ontem à noite fui hospitalizada de forma emergencial por um quadro abdominal e estou hospitalizada neste momento”, disse em nota.

A cantora disse estar muito triste, já que estava muito animada para reencontrar o seu público peruano. A artista informou que o plano é realizar essa apresentação o mais rápido possível.

“Os médicos que me atenderam me disseram que não tenho condições de fazer show esta noite. Estou muito triste de não poder subir ao palco hoje. Estava muito empolgada e emocionada de reencontrar meu querido público peruano", diz o comunicado.

Nova data

A equipe de Shakira trabalha em uma nova data para a apresentação, que será comunicada em breve, conforme nota. De acordo com a agenda da turnê, há outro show da artista previsto para esta segunda-feira, 17, também em Lima. Sobre essa outra apresentação, a cantora não cancelou nem confirmou o show.

“Espero estar melhor amanhã e que me deem alta o quanto antes para poder apresentar o espetáculo que preparei para todos vocês”, compartilhou.