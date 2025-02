Criptogate: governo argentino enfrenta nova crise política

A iniciativa do presidente argentino Javier Milei ao promover o lançamento de uma criptomoeda por uma empresa privada desencadeou uma nova crise no país, forçando-o a anunciar uma investigação contra si mesmo.

O episódio que parte da imprensa está tratando como o "cripto gate" envolve a suspeita de funcionários do governo, incluindo o próprio presidente, em supostas irregularidades envolvendo a criação da $Libra, uma criptomoeda que, segundo Milei, ajudaria a financiar pequenas empresas e empreendimentos. Segundo organizações, mais de 40 mil pessoas foram prejudicadas, com prejuízo da ordem de US$ 4 bi. (Agência Brasil)