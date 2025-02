Programa ambiental oferece bolsas de R$ 500 para jovens

Foto: FERNANDA BARROS ATIVIDADES do projeto irão acontecer no Parque do Cocó

Estão abertas as inscrições para o Programa Agente Jovem Ambiental (AJA), lançado pelo Governo do Estado do Ceará e coordenado pela Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Ceará (Sema). As inscrições seguem até o dia 15 de março de 2025 e são destinadas exclusivamente para atividades presenciais no Parque Estadual do Cocó, uma das maiores Unidades de Conservação do Estado.

A iniciativa visa promover a participação de jovens em projetos sustentáveis, com foco na inclusão social e ambiental.

Além disso, busca o desenvolvimento das competências e habilidades dos participantes, ampliando suas oportunidades de geração de renda e protagonismo juvenil, e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e preservação ambiental.

O programa oferece 50 vagas imediatas, além de 50 vagas para cadastro de reserva. Os jovens selecionados atuarão no Parque Estadual do Cocó, desenvolvendo ações socioambientais e cumprindo uma carga horária de 4 horas diárias, totalizando 20 horas semanais.

Os selecionados receberão um auxílio financeiro de R$ 500, além de capacitação em educação ambiental, seguro contra acidentes, fardamento e certificado.

Agente Jovem Ambiental: quem pode se inscrever?

Jovens entre 15 e 29 anos;



Residentes em Fortaleza, preferencialmente nos bairros Aerolândia, Jardins das Oliveiras, Alto da Balança, Salinas, São João do Tauape, Cocó, Edson Queiroz, Cidade 2000, Manuel Dias Branco, Praia do Futuro 2, Sabiaguaba, Prefeito José Walter, Conjunto Palmeiras, Jangurussu, Barroso, Passaré, Cajazeiras, Boa Vista/Castelão e Dias Macedo;



Estudantes que tenham concluído ou estejam matriculados no ensino médio em escola pública do Ceará (exceto em escolas de ensino em tempo integral);



Estar cadastrado no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico);



Não possuir vínculo empregatício formal;



Não ter participado anteriormente do programa com desligamento por motivos específicos;

Como se inscrever no Agente Jovem Ambiental?

As inscrições podem ser realizadas através do site oficial do programa. Para mais informações ou dúvidas, os interessados podem entrar em contato com o Suporte ao AJA pelo telefone (85) 3108-2778 ou pelo e-mail aja@sema.ce.gov.br.

No ato da inscrição, o candidato deverá preencher o formulário de inscrição e anexar os seguintes documentos comprobatórios:

RG do candidato;

CPF do candidato;

Número de inscrição atualizado do Cadastro Único para Programas Sociais – CadÚnico;

Certificado de conclusão do ensino médio ou declaração atualizada da instituição de ensino que comprove cursar ou ter concluído o ensino médio em escola pública do Estado do Ceará;

Comprovante de endereço;

Inscrição Programa Agente Jovem Ambiental

Edital disponível no Diário Oficial do Estado

Inscrições: até 15 de março no site da Sema

Suporte ao AJA