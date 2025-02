Adolescente de 15 anos morre ao cair de cachoeira em Guaramiranga

Foto: Reprodução/ Corpo de Bombeiros CORPO de Bombeiros atendeu a ocorrência

Um jovem de 15 anos de idade foi encontrado sem vida em uma área de mata fechada em Guaramiranga, município a 106 km de distância de Fortaleza, neste domingo, 16. A vítima estava em um passeio com outras pessoas quando caiu de uma cachoeira.

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi acionado às 13h40, por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), para uma possível ocorrência de afogamento, mas logo foi constatado tratar-se de um caso de queda de altura.

A equipe de resgate afirma ter enfrentado forte chuva e terreno de difícil acesso. O rapaz já se encontrava em óbito, apresentando lesões graves compatíveis com o impacto do despencamento.

Os Bombeiros realizaram os procedimentos necessários para a remoção do corpo até um ponto seguro, contando com o apoio da equipe da Companhia de Busca com Cães (CBCães) e da Polícia Militar (PMCE), que assumiu os demais trâmites legais.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também participou como guarnição. As circunstâncias do acidente são investigadas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia Municipal de Guaramiranga.



Cuidados ao frequentar cachoeiras

Em nota, o CBMCE reforça a importância da adoção de medidas de segurança em trilhas e cachoeiras, especialmente em áreas de difícil acesso, e se solidariza com os familiares e amigos da vítima neste momento de dor.

1. Nunca vá sozinho – Sempre visite cachoeiras acompanhado, de preferência com um guia experiente, para evitar se perder ou escolher trilhas perigosas.

2. Informe sua rota e horário de retorno – Antes de sair, avise familiares ou amigos sobre seu destino e horário estimado de volta. Caso ultrapasse o prazo e não entre em contato, eles devem acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

3. Leve equipamentos essenciais – Sempre carregue água potável, lanterna, mapa da região (se disponível) e um celular totalmente carregado.

4. Economize bateria do celular – Se estiver em grupo, mantenha apenas um celular ligado e use o outro apenas quando necessário. Caso precise de resgate, volte a um ponto com sinal e acione o socorro.

5. Use dispositivos com GPS ou bússola – Esses recursos ajudam as equipes de resgate a localizá-lo com mais rapidez e precisão em caso de emergência.

6. Verifique a previsão do tempo – Evite trilhas e cachoeiras em dias de chuva, pois o solo fica escorregadio e há risco de trombas d’água.

7. Fique atento ao nível da água – Chuvas nas cabeceiras podem causar aumento repentino do volume do rio, colocando sua segurança em risco. Em caso de chuva, retorne ao ponto de origem ou procure um local alto e seguro.

8. Evite álcool – O consumo de substâncias pode comprometer sua percepção e aumentar o risco de acidentes, incluindo afogamentos e quedas.

9. Crianças exigem atenção redobrada – Jovens e crianças estão entre as principais vítimas de afogamento. Supervisione-as constantemente e evite que se aproximem de áreas de risco.

10. Em caso de acidente:

- Afogamento: Ligue imediatamente para o 193 e, se possível, jogue um objeto flutuante para ajudar a vítima. Não tente resgatá-la diretamente sem equipamento de segurança.

- Trauma no braço: Se possível, caminhe até um local de resgate acessível.

- Trauma na perna: Evite movimentar a vítima além do necessário e procure assistência médica rapidamente.