Avião da Delta capota e 19 ficam feridos no Canadá

Foto: GEOFF ROBINS/ AFP Um avião da Delta Airlines fica em seu teto após cair ao pousar no Aeroporto Toronto Pearson em Toronto, Ontário, em 17 de fevereiro de 2025. Um jato da Delta Air Lines com 80 pessoas a bordo caiu na segunda-feira no aeroporto de Toronto, disseram autoridades, virando de cabeça para baixo e deixando pelo menos 15 pessoas feridas, mas sem causar fatalidades. O voo 4819 da Endeavor Air com 76 passageiros e quatro tripulantes estava pousando por volta das 15h30 na maior metrópole do Canadá, tendo voado de Minneapolis, no estado americano de Minnesota, disse a companhia aérea.

Um avião Bombardier CRJ-900 da Delta Airlines, que viajava de Minneapolis, nos EUA, para Toronto, no Canadá, com 80 pessoas a bordo, sofreu ontem um acidente e capotou durante o pouso. Dezenove pessoas ficaram feridas, três em estado grave. Nas imagens compartilhadas nas redes sociais, a aeronave é vista de barriga para cima na pista.

O voo 4819 da Delta caiu ao pousar por volta das 14h45, horário local, disseram autoridades da Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês), em comunicado, enquanto fortes rajadas de vento e neve acumulada castigaram a área. Não foram apontadas as possíveis causas.

Uma das vítimas feridas gravemente foi transportada de helicóptero para um centro de trauma, disse Lawrence Saindon, supervisor do Peel Regional Paramedic Services. Uma criança também estava em estado crítico, mas sem correr risco de vida.

Em um comunicado, a Delta informou que estava ciente do acidente em Toronto. "Nosso objetivo principal é cuidar dos impactados pelo acidente", disse a empresa. O Conselho de Segurança nos Transportes do Canadá liderará a investigação, disseram autoridades. Administradores do aeroporto disseram, no início da manhã, que já esperavam um dia movimentado, já que as companhias aéreas estavam retomando seus voos após tempestades de neve consecutivas no fim de semana, incluindo uma que despejou mais de 20 centímetros de neve.

Aeronave

O voo foi operado por uma subsidiária da Delta, a Endeavor Air, que normalmente opera aviões menores em rotas mais curtas para sua companhia aérea controladora.

A frota da Endeavor inclui cerca de 120 Bombardier CRJ-900s, de fabricação canadense, o tipo de avião envolvido no acidente. Essas aeronaves são configuradas com 70 ou 76 assentos.

A aeronave tem cerca de 16 anos, de acordo com registros da Administração Federal de Aviação. Com manutenção regular, esses jatos de passageiros costumam ser operados por duas a três décadas, ou mais. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)